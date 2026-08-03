Debora Caprioglio si esibisce a San Salvo, una serata di cultura, arte ed emozioni

Nella serata di domenica 2 agosto, in Piazza San Vitale a San Salvo, il pubblico ha vissuto l'intensità e la profondità di “Arianna. Istruzioni per uscire dal labirinto”, il monologo interpretato magistralmente da Debora Caprioglio, con la regia di Alessandra Pizzi.

Un viaggio tra mito e contemporaneità, che ha restituito ad Arianna una nuova voce: non più soltanto la donna del filo che conduce Teseo fuori dal labirinto, ma una protagonista capace di affrontare la perdita, il dubbio e lo smarrimento per ritrovare se stessa e riscrivere il proprio destino.

Il filo di Arianna è diventato così metafora del nostro cammino, della ricerca di sé e della forza necessaria per trasformare le difficoltà in nuove opportunità di rinascita. Un messaggio universale che, attraverso la straordinaria interpretazione di Debora Caprioglio, ha saputo emozionare e coinvolgere il pubblico.

Al termine della serata, il sindaco Emanuela De Nicolis e la consigliera delegata alla Cultura Maria Travaglini hanno voluto omaggiare l'attrice Debora Caprioglio, ringraziandola per il prezioso contributo offerto alla cultura e all'arte e per aver regalato alla città una serata di grande valore artistico e umano.

Un appuntamento che conferma quanto la cultura sia uno strumento fondamentale per incontrarsi, riflettere, emozionarsi e guardare alla realtà con occhi nuovi.

L'evento è stato realizzato da Ergo Sum Produzioni in collaborazione con il Comune di San Salvo – Ufficio Cultura, con il sostegno del Ministero della Cultura.

Intervento finanziato con risorse del Fondo Sviluppo Coesione 2021–2027.

Ringraziamo per l'album fotografico Antonino Vicoli