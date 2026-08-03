'Sentieri Sonori del Vastese', riecco il Festival itinerante diretto da Davide Di Ienno

Torna con la Quarta edizione Sentieri Sonori del Vastese, Festival musicale ideato e diretto dal chitarrista Davide Di Ienno in stretto coordinamento con le amministrazioni locali.

La Rassegna nasce dalla volontà di valorizzare e far conoscere il territorio del Vastese attraverso un Festival itinerante capace di coniugare grande musica dal vivo, storia e bellezza paesaggistica. Un viaggio sonoro che attraversa generi differenti — dalla musica classica e d'autore al jazz e alla musica da camera — portando l'arte direttamente nei luoghi più suggestivi dei nostri borghi.

Il percorso prende il via mercoledì 5 agosto a Pollutri, presso il Centro Polifunzionale "Paolo Pepe". A inaugurare la rassegna sarà il Maurizio Di Fulvio Trio con il concerto "Da Napoli a Rio de Janeiro". Con la voce di Alessia Martegiani, Maurizio Di Fulvio alla chitarra e Ivano Sabatini al contrabbasso, la serata proporrà un'apertura all'insegna dell'eleganza, con un programma trasversale che fonde sonorità jazz e ritmi latino-americani.

Si prosegue venerdì 7 agosto nella suggestiva cornice di Piazza S. Vittoria a Guardiabruna, dove il Duo ArcAria farà risuonare le "Melodie senza Tempo, tra Cinema e Danza". Un dialogo intimo e raffinato guidato dal violino di Alessandro Pensa e dalla fisarmonica di Domenico D'Annunzio, pronti a immergere il pubblico nell'atmosfera del borgo antico.

Sabato 8 agosto il festival fa tappa a Schiavi di Abruzzo, sul Sagrato della Chiesa di S. Maurizio. Qui il Trio Alma condurrà gli ascoltatori "Sulle note del vento", un'esplorazione tra lirismo e contaminazioni grazie alla fisarmonica di Tiziana Frattali, la voce di Ilaria Giampietri e la chitarra di Pierluca Cesarini.

La settimana successiva, lunedì 10 agosto, la musica da camera approda a Castiglione Messer Marino, all'interno della Chiesa di S. Michele Arcangelo. Il Quartetto Di Napoli (Giorgiana Strazzullo e Lorenza Maio ai violini, Carmine Caniani alla viola e Vera Fabbri Valenzuela al violoncello) presenterà "La via degli archi, dal Fandango al Nuovo Mondo", facendo risuonare la grande tradizione per archi in uno dei luoghi di culto e memoria più preziosi del territorio.

Mercoledì 12 agosto ci si sposterà sulla Terrazza del Municipio di Tufillo per il concerto dell'Histérico Duo. Con il progetto "Trame Sonore", il sassofonista Michele Paolino e il chitarrista Davide Di Ienno daranno vita a un repertorio d'impatto che intreccia suggestioni cinematografiche e ritmi dal mondo.

Il gran finale si terrà lunedì 17 agosto nel cuore di Torrebruna, in Piazza del Duomo. A chiudere questa quarta edizione sarà il Jazz About Quintet con lo spettacolo "Seven Steps to Heaven". Carmine Ianieri al sax tenore, Gianni Ferreri alla tromba, William Di Mauro al pianoforte, Nicola Di Camillo al contrabbasso e Bruno Marcozzi alla batteria regaleranno una serata travolgente affidata alle sonorità avvolgenti e all'energia improvvisativa del jazz moderno.

Tutti gli appuntamenti del Festival sono ad ingresso gratuito e si terranno alle ore 21.30.

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