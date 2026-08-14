Domenica l'ultimo saluto ad Antonella Monteferrante

Saranno celebrati domenica 16 agosto, alle ore 11, nella Chiesa di San Giuseppe a San Salvo, i funerali di Antonella Monteferrante, la 50enne di San Salvo, titolare di un'attivitÃ commerciale, venuta tragicamente a mancare l'altra mattina a seguito del trascinamento e l'impatto verso gli scogli mentre faceva il bagno a San Salvo Marina, nelle vicinanze dell'area del porto turistico.

"Ringraziamo quanti stanno dimostrando alla nostra famiglia la loro vicinanza con messsaggi, visite o semplici e cari ricordi della nostra amata Antonella - scrive in una nota la famiglia Monteferrante -. Era gioia pura, amore infinito per tutti noi, mancherÃ tantissimo seppure la sua presenza resterÃ sempre viva in noi.

Sbrigate tutte le pratiche del caso, speriamo di poter riavere con noi le sue care spoglie nel pomeriggio. Da allora se nulla ostacolerÃ il suo saluto, gli amici e coloro che hanno avuto la possibilitÃ anche solo di incontrarla sul proprio cammino potranno rivolgerle lâ€™ultimo saluto nella cappella del cimitero di San Salvo.

I funerali saranno celebrati nella giornata di domenica alle ore 11,00 nella Chiesa di San Giuseppe di San Salvo.

Grazie ancora a tutti voi, la famiglia Monteferrante".