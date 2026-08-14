Scerni in festa per la Madonna della Strada, a Ferragosto il concerto di Angelo Famao

Grande attesa a Scerni per la tradizionale Festa in onore della Madonna della Strada, che sabato 15 agosto unirà come di consueto devozione religiosa, tradizione popolare e grande intrattenimento.
Il momento clou dei festeggiamenti serali sarà il concerto di Angelo Famao, cantante neomelodico siciliano che si esibirà a partire dalle ore 22.
Di seguito il programma dettagliato degli eventi:
Sabato 15 agosto - Festa della Madonna della Strada:
Ore 4.30: Processione dalla Parrocchia di San Panfilo al Santuario;
Ore 5: S. Messa Solenne dell'Aurora nel piazzale del Santuario. A seguire Benedizione e consegna del pane e del vino;
Ore 19: S. Messa Solenne in Santuario. A seguire Processione della Madonna della Strada;
Ore 22: Concerto di “Angelo Famao” Piazzale parcheggio davanti al Santuario.
Dalle ore 00.00 “Musica della notte”;
Domenica 16 agosto - Festa di San Rocco:
Ore 11: S. Messa San Giacomo;
Ore 19: S. Messa Solenne in San Panfilo. A seguire Processione di San Rocco;
Ore 22 concerto di “Cristina Scuccia” Piazza De Riseis