Terme Romane chiuse a Vasto, programmati lavori per "una migliore tutela e conservazione nel tempo"

Restano chiuse, in questo periodo estivo, le Terme Romane di via Adriatica a Vasto.

Tutto questo - rimarca in una nota la Soprintendenza ABAP (Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) per le province di Chieti e Pescara - per consentire “l’avvio di importanti interventi di manutenzione delle coperture dei mosaici, finalizzati a garantirne una migliore tutela e conservazione nel tempo”.

Per accompagnare questa fase e continuare a raccontare il sito anche durante i lavori, lungo la recinzione sono stati installati nuovi pannelli informativi, dedicati alla storia delle Terme, agli scavi e ai loro straordinari mosaici.