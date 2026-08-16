Enzo Avitabile e Peppe Servillo i prossimi protagonisti di 'Musiche in Cortile' a Vasto

Due voci, due percorsi artistici straordinari, un unico grande incontro musicale.

È quello che andrà in scena lunedì 17 agosto alle ore 21.30 ai Giardini d’Avalos di Vasto, protagonisti Enzo Avitabile e Peppe Servillo con “Avitabile & Servillo Duet”, terzo appuntamento della XXI edizione di Musiche in Cortile.

Un progetto nato dall’incontro tra due artisti profondamente legati alla cultura e alla musica del Sud, ma da sempre capaci di guardare oltre i confini della tradizione. Enzo Avitabile, musicista, compositore e sassofonista di straordinaria originalità, e Peppe Servillo, voce e interprete dalla forte personalità teatrale, costruiscono un dialogo musicale intenso, in cui la canzone d’autore incontra il jazz, la tradizione napoletana, il blues e le sonorità del Mediterraneo. Sul palco, le loro diverse sensibilità diventano un linguaggio comune: la voce si intreccia con il sax, la parola con il ritmo, la tradizione con la ricerca. Un concerto capace di emozionare e sorprendere, attraverso un repertorio che porta con sé storie, identità e atmosfere di una Napoli autentica e contemporanea.

Quello di Avitabile e Servillo è un incontro artistico che supera i confini del semplice concerto per trasformarsi in un vero racconto musicale, dove ogni brano diventa occasione di dialogo e contaminazione.

Con questo prestigioso appuntamento, Musiche in Cortile prosegue il suo percorso nel segno della qualità e della ricerca, portando a Vasto artisti di primo piano e trasformando ancora una volta la splendida cornice dei Giardini d’Avalos in un luogo privilegiato di incontro tra musica, cultura e pubblico.

La XXI edizione di Musiche in Cortile è organizzata da Muzak Eventi, con il patrocinio del Comune di Vasto – Assessorato alla Cultura. L’appuntamento è lunedì 17 agosto alle ore 21.30 ai Giardini d’Avalos di Vasto.

Prevendita biglietti: www.ciaotickets.com

Info: Muzak Eventi – 346 7513610

Foto: Auditorium Parco della Musica