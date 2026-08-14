Ferragosto a Punta Penna-Punta Aderci di Vasto, presidi di controllo e raccomandazioni

Una riunione operativa per affrontare le problematiche legate alla spiaggia di Punta Penna e alla Riserva di Punta Aderci, con particolare attenzione alla giornata del 15 agosto, quando Ã¨ previsto un notevole afflusso di persone.

Allâ€™incontro hanno partecipato i rappresentanti dell'Ufficio Circondariale Marittimo, della Polizia Locale, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, insieme ai rappresentanti dellâ€™Amministrazione comunale.

"La riunione - si legge in una nota diramata dal Comune - Ã¨ stata finalizzata a coordinare le attivitÃ di prevenzione e vigilanza, definendo le misure organizzative necessarie per gestire al meglio lâ€™afflusso di persone previsto nella giornata di Ferragosto sulla spiaggia di Punta Penna e nellâ€™area della Riserva di Punta Aderci.

Per il 15 agosto sarÃ predisposto un presidio dedicato, con particolare attenzione agli accessi alla spiaggia di Punta Penna e alla Riserva, al fine di garantire il rispetto delle regole, la sicurezza delle persone e, allo stesso tempo, la tutela di unâ€™area naturalistica particolarmente delicata.

Lâ€™obiettivo non Ã¨ impedire a cittadini e turisti di vivere e frequentare uno dei luoghi piÃ¹ belli della nostra costa, ma fare in modo che ciÃ² avvenga nel pieno rispetto dellâ€™ambiente, delle norme e della sicurezza di tutti.

La tutela della spiaggia di Punta Penna e della Riserva di Punta Aderci richiede un impegno comune e una particolare attenzione, soprattutto in giornate come quella di Ferragosto, caratterizzate da una presenza molto elevata di persone"