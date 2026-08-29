Incendio a Cupello, opera incessante delle squadre di emergenza

"Sono attualmente impegnate su piÃ¹ fronti numerose squadre dei Vigili del Fuoco , della Protezione Civile e dei volontari per le operazioni di spegnimento. Presso il campo sportivo - scrive in una nota il vice sindaco Oreste Di Francesco - Ã¨ stato inoltre allestito un campo acqua per consentire il rifornimento degli elicotteri antincendio .

Sono in corso le operazioni di spegnimento dellâ€™incendio che ha coinvolto una vasta area di Cupello .

* uscite di casa solo se strettamente necessario;

* non sostate nelle aree interessate dallâ€™incendio;

* non avvicinatevi per curiositÃ e non intralciate i mezzi di soccorso.

Ãˆ fondamentale mantenere le strade libere per permettere ai mezzi di emergenza di operare in sicurezza e nel modo piÃ¹ rapido ed efficace possibile. Chiediamo la massima collaborazione, sia per la vostra sicurezza e incolumitÃ , sia per consentire alle squadre impegnate di lavorare con la massima rapiditÃ e tranquillitÃ .

Grazie a tutti per la collaborazione".