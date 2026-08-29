Memorial Paolo Rapino di calcio giovanile, lunedÃ¬ la quinta edizione a Vasto

Appuntamento lunedÃ¬ 31 agosto, dalle ore 19, sul rettangolo verde del Campo Ezio Pepe di Vasto per la quinta edizione del Memorial Paolo Rapino, torneo intitolato allâ€™indimenticato Paolo Rapino, tra i fondatori del Vasto Marina Calcio e appassionato presidente e dirigente sportivo della societÃ in seguito fusa con la Bacigalupo, papÃ di Giancarlo, attualmente allenatore in seconda tecnico della formazione Juniores Under 19 del Real Casalbordino.
Protagoniste in campo saranno quattro squadre della categoria Allievi Under 17: Virtus Vasto, PGS Vigor Don Bosco Vasto e San Paolo Vasto.
La Bacigalupo Vasto Marina, inizialmente inserita nel torneo, ha comunicato allâ€™organizzatore di non poter partecipare allâ€™appuntamento.
Prima partita in programma alle ore 19.