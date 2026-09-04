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Seconda vittima per l'incidente a San Salvo, perde la vita ragazza di 23 anni

Si aggrava il bilancio del tragico scontro frontale tra due auto avvenuto nella notte in via Grasceta

redazione
AttualitÃ 
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Si fa ancora piÃ¹ pesante il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto nella notte a San Salvo. Due le vittime.

Oltre al ragazzo di 16 anni per il quale era risultato vano ogni tentativo di soccorso, ha perso la vita anche una ragazza di 23 anni, zia del 16enne. La giovane era alla guida della Fiat â€˜Grande Puntoâ€™ scontratasi frontalmente con una Fiat â€˜Bravo', condotta da un 20enne. Per lei, dopo l'iniziale trasporto in ospedale a Vasto, era stato disposto il trasferimento a Pescara, ma le sue condizioni sono peggiorate fino all'estremo.

Altri due ragazzi, che si trovavano nella â€˜Grande Puntoâ€™, sono ricoverati in gravi condizioni, cosÃ¬ come il 20enne che era al volante della â€˜Bravoâ€™.

Incidente dal bilancio pesantissimo quello avvenuto intorno alle 2,30 in via Grasceta.

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