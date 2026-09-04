Giovani vite spezzate, lutto cittadino a San Salvo per gli addii a Claudio e Annabella

Sentimenti di tristezza e profondo scoramento pervadono la comunitÃ di San Salvo e dei centri vicini per la tragica morte, a seguito di un incidente stradale, di due giovani di San Salvo, Claudio Santavenere, 16 anni di etÃ , e Annabella Cerbone, 23, zia del ragazzo.

LA NOTA DEL COMUNE - Il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, il presidente del Consiglio comunale Tiziana Magnacca e tutta lâ€™Amministrazione comunale di San Salvo si stringono con profondo dolore allâ€™assessore Carla Esposito e alla sua famiglia per la tragica, improvvisa e prematura scomparsa dei giovanissimi Claudio e Annabella, di soli 16 e 23 anni, vittime del grave incidente stradale avvenuto nella notte.

Una notizia che ha profondamente colpito lâ€™intera comunitÃ cittadina, suscitando dolore, sgomento e commozione. La loro giovane etÃ e il legame familiare rendono ancora piÃ¹ drammatica una perdita che lascia un vuoto incolmabile nei familiari, negli amici e in quanti li hanno conosciuti e amati.

Con Decreto del Sindaco n. 34 del 4 settembre 2026, lâ€™Amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione delle esequie, la cui data sarÃ comunicata successivamente. Nella giornata dei funerali sarÃ inoltre disposta lâ€™esposizione delle bandiere a mezzâ€™asta sugli edifici comunali, quale segno di partecipazione al lutto dellâ€™intera comunitÃ . Alla luce di questo momento di profondo dolore, sono stati inoltre annullati gli eventi in programma nei prossimi giorni, compresa lâ€™inaugurazione del Teatro CittÃ di San Salvo.

In questo momento di immenso dolore, San Salvo si stringe attorno alla famiglia Esposito, condividendone lo strazio e la sofferenza. A Dio, Claudio e Annabella. Riposate in pace.

PROCLAMAZIONE DEL LUTTO CITTADINO NEL GIORNO DELLE ESEQUIE FUNEBRI - IL DECRETO DEL SINDACO DI SAN SALVO

Premesso che nella notte del 04/09/2026, si Ã¨ verificato un grave incidente stradale nel quale hanno tragicamente perso la vita due giovani di soli 16 e 23 anni;

considerato che la notizia della loro tragica, improvvisa e prematura scomparsa, avvenuta in circostanze cosÃ¬ drammatiche e a distanza di poche ore, ha profondamente colpito l'intera comunitÃ cittadina, suscitando sentimenti di dolore, sgomento e commozione;

considerato che la giovane etÃ delle vittime e il loro legame familiare rendono ancora piÃ¹ dolorosa una perdita che ha profondamente segnato la comunitÃ , privandola prematuramente di due giovani vite e lasciando un vuoto incolmabile nei loro familiari, negli amici e in quanti li conoscevano;

ritenuto di interpretare i sentimenti dell'intera cittadinanza attraverso un segno tangibile di partecipazione, vicinanza e cordoglio alle famiglie cosÃ¬ duramente colpite;

rimarcata l'intenzione e la volontÃ dell'Amministrazione Comunale di esprimere pubblicamente e istituzionalmente il dolore e la partecipazione dell'intera comunitÃ alla tragedia che ha colpito le famiglie dei due giovani;

ritenuto, pertanto, di proclamare il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione delle esequie, la cui data sarÃ resa nota successivamente, quale espressione della partecipazione dell'intera comunitÃ al dolore dei familiari, degli amici e di quanti hanno conosciuto i due giovani;

sentiti i Capigruppo consiliari ed il Presidente del Consiglio, tutti concordi;

DECRETA

di proclamare il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione delle esequie dei due giovani concittadini,

di disporre, per il giorno delle esequie, l'esposizione delle bandiere a mezz'asta sugli edifici comunali, in segno di partecipazione al lutto della comunitÃ ;

di esprimere, a nome dell'Amministrazione Comunale e dell'intera cittadinanza, i sentimenti di profondo cordoglio, vicinanza e solidarietÃ ai familiari, agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto e amato i due giovani;

di invitare tutti i cittadini, le organizzazioni sociali e culturali, le attivitÃ commerciali e produttive e le altre realtÃ presenti sul territorio ad esprimere la propria partecipazione al lutto cittadino e ad adottare, nella giornata delle esequie, comportamenti improntati al rispetto e alla partecipazione al comune sentimento di cordoglio.