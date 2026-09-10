L'ultimo abbraccio a Claudio e Annabella, lutto cittadino a San Salvo, Lentella e Cupello

E' un giorno di dolore per l'ultimo saluto a Claudio Santavenere, 16 anni, e Annabella Cerbone, 23, nipote e zia, venuti tragicamente a mancare a seguito dell'incidente stradale avvenuto nella notte del 4 settembre in via Grasceta a San Salvo.
Alle 17 del 10 settembre, in piazza San Vitale, al cospetto della Chiesa di San Giuseppe dove allestita la camera ardente, la celebrazione dei funerali dei due giovani.
I Comuni di San Salvo, Lentella e Cupello hanno proclamato il lutto cittadino.
SAN SALVO - San Salvo si stringe nel dolore per la tragica scomparsa di Claudio e Annabella- Il sindaco Emanuela De Nicolis, il presidente del Consiglio comunale Tiziana Magnacca e tutta lâ€™Amministrazione comunale di San Salvo si stringono con profondo dolore allâ€™assessore Carla Esposito e alla sua famiglia per la tragica, improvvisa e prematura scomparsa dei giovanissimi Claudio e Annabella, di soli 16 e 23 anni, vittime del grave incidente stradale avvenuto nella notte tra il 3 e 4 settembre.
Una notizia che ha profondamente colpito lâ€™intera comunitÃ cittadina, suscitando dolore, sgomento e commozione. La loro giovane etÃ e il legame familiare rendono ancora piÃ¹ drammatica una perdita che lascia un vuoto incolmabile nei familiari, negli amici e in quanti li hanno conosciuti e amati.
Con Decreto del Sindaco n. 34 del 4 settembre 2026, lâ€™Amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione delle esequie, la cui data sarÃ comunicata successivamente. Nella giornata dei funerali sarÃ inoltre disposta lâ€™esposizione delle bandiere a mezzâ€™asta sugli edifici comunali, quale segno di partecipazione al lutto dellâ€™intera comunitÃ .
LENTELLA - Il Comune di Lentella esprime il proprio profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Claudio Santavenere e Annabella Cerbone.
CUPELLO - La gravissima perdita della nostra concittadina Annabella, unitamente a quella di Claudio, ha profondamente colpito lâ€™intera comunitÃ di Cupello, suscitando un unanime e sincero sentimento di dolore, sgomento e commozione.
In segno di partecipazione al dolore delle famiglie e dellâ€™intera comunitÃ , il Comune di Cupello proclama il lutto cittadino per il giorno 10 settembre 2026.