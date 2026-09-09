Premio Luciano Lapenna, ecco i vincitori della quarta edizione

Chiusa la quarta edizione del Premio Luciano Lapenna, intitolato all'ex sindaco di Vasto e consigliere regionale.

La cerimonia conclusiva, aperta dai saluti del sindaco di Vasto Francesco Menna e dell'assessore alla Cultura Nicola Della Gatta, si è tenuta al Teatro Rossetti nel pomeriggio del 7 settembre.

L'iniziativa è fortemente voluta dalla famiglia, dal Comune di Vasto e dalla Sezione A.N.P.I.-Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Vasto “Vittorio Travaglini”, che Luciano Lapenna ha contribuito a fondare. Prima delle premiazioni, il ricordo di Luciano Lapenna del dott. Mario Del Vecchio. Contributi musicali del maestro Michele Taraborrelli.

Per la sezione Scuole (riservata alle scuole superiori per la produzione di un video) prima in classifica è Angelica Buccigrossi, accompagnata dalla prof.ssa Giovanna Santangelo, del Polo Liceale Mattioli, per il filmato "Radici nella sabbia".

Per la sezione Ricerca (riservata alle università per una ricerca inedita o una tesi) sempre sul periodo compreso tra gli anni del primo dopoguerra e i giorni nostri, con particolare attenzione alla lotta antifascista, nel territorio di Vasto e del circondario, il primo classificato è Lorenzo Di Stefano per il lavoro dal titolo "Il campo di concentramento fascista di Istonio Marina". Menzione speciale per Sara Ziruolo con la tesi dal titolo "La Linea Gustav: il fronte che divise in due l'Italia".

Anche quest’anno la giuria è stata composta dal presidente Giovanni Cerchia (ordinario di Storia contemporanea presso l’Università del Molise), da Nicola Della Gatta (assessore alla Cultura del Comune di Vasto), Bianca Campli (familiare di Luciano Lapenna), Gianni Orecchioni (storico e presidente dell’Editrice Carabba), Gabriella Izzi Benedetti (presidente della Società Vastese di Storia Patria) e Domenico Cavacini (presidente della sezione “Vittorio Travaglini” dell’A.N.P.I. di Vasto)