Crollo ponte sul Trigno, al via dragaggio e bonifica del fiume

Hanno preso il via le operazioni di dragaggio e bonifica del fiume Trigno, in territorio di Montenero di Bisaccia, dove il 2 aprile scorso è crollato il ponte sulla Statale 16 che collega Molise e Abruzzo.
La Capitaneria di Porto di Termoli, con ordinanza del Comandante Fabrizio Saverio Strusi, ha disciplinato l'intervento e le attività nel corso d'acqua, all'altezza anche della foce.
L'iniziativa rientra nell'ambito delle attività di ricerca di Domenico Racanati, il marittimo di Bisceglie scomparso con la sua auto a seguito del crollo del ponte e non ancora ritrovato.
A seguito dell'utilizzo di nuove tecnologie è stata individuata la zona dove potrebbe trovarsi la vettura.
Si procederà, quindi, al dragaggio del corso d'acqua, vicino alla foce, e alla bonifica da eventuali ordigni bellici.
"Fino al completamento dei lavori - si legge sul provvedimento - saranno eseguire le operazioni straordinarie nell'alveo del fiume. Per motivi di sicurezza è vietata nella zona ogni attività connessa con l'uso del mare".
Fonte Ansa
Foto Pierfrancesco Nardizzi