Personale sanitario negli ospedali del territorio: "Dare seguito ai rapporti di lavoro"

Riceviamo e pubblichiamo dal segretario provinciale FP Cgil Chieti Carmine Gasbarro.

Come Organizzazione Sindacale, dopo aver sollecitato da tempo lâ€™induzione di avvisi per il reclutamento del personale sanitario, tecnico ed amministrativo, abbiamo apprezzato l'impegno della Asl Lanciano Vasto Chieti di essersi attivata in questa direzione.

Adesso chiediamo un ulteriore impegno, nel mese corrente sono in scadenza nel mese corrente i contratti del personale infermieristico assunto per 3 mesi, Ã¨ necessario dare seguito ai rapporti di lavoro confidando in termini piÃ¹ lunghi, per garantire assistenza nei reparti, strutture dove gli organici sono giÃ a limite.

Vanno considerate le imminenti aperture degli Ospedali di ComunitÃ , dove necessariamente vanno garantiti gli organici con i profili previsti dal DM 77/2022 attraverso nuove assunzioni, oltre a fornire al personale presente nei reparti un ulteriore supporto in considerazione di assenze, turni corti, richiamate in servizio.

Sollecitiamo un ulteriore scorrimento della graduatoria del personale con il profilo di ostetrica e amministrativo area economica finanziaria e giuridica, per supportare le numerose attivitÃ che la Asl si trova a gestire con un carico di lavoro distribuito sul solo personale oggi in servizio.

Inoltre da tempo la Direzione Strategica aveva informato di voler dare seguito alle immissioni al ruolo per il personale in mobilitÃ per art. 42 bis e comando, sollecitiamo lâ€™avvio delle procedure. Rimaniamo a disposizione dei lavoratori per ogni evenienza nei posti di lavoro e nelle nostre sedi.