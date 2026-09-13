Auro Zelli firma "Speculum Animarum" con la voce solista di Claudia Cavuoti

Esce oggi Speculum Animarum, nuova composizione di Auro Zelli, pubblicata da GunG Music Entertainment su tutte le piattaforme digitali.

La voce solista Ã¨ di Claudia Cavuoti; i cori sono affidati ai giovani allievi di Zelli: Fabio Tascone, Solea, Mira, Asia Vicoli.

Lâ€™opera nasce da due frequentazioni parallele di questi mesi, la rilettura della Commedia e lâ€™ascolto assiduo di Palestrina e Monteverdi. Da lÃ¬ viene il sapore antico che la distingue dalle pagine pianistiche e classiche giÃ firmate da Zelli, senza che si tratti di un esercizio di stile: la forma antica serve qui a dire qualcosa che riguarda il presente. Il pensiero che regge la composizione Ã¨ semplice nella formulazione, vertiginoso nelle conseguenze. Ogni essere vivente, la belva nella selva, il bambino, la vecchiaia, alza gli occhi verso lo stesso cielo; in quegli occhi le stelle si riflettono, e il riflesso non Ã¨ immagine consolatoria ma condizione perchÃ© lâ€™infinito esista come esperienza. Se mancasse un solo sguardo, quella somma di energie non sarebbe intera. Lâ€™incontro con il divino, in questa visione, non avviene nella solitudine del singolo: avviene nella simultaneitÃ di tutti gli sguardi alzati, tenendosi per mano.

Il testo, Sub uno sidere, procede in cinque esametri latini come unâ€™unica strofa. Al centro esatto del verso centrale sta la parola speculum: unum spirat Numen: speculum sumus omnia stellis, siamo specchio, ogni cosa, alle stelle. Attorno a quel fulcro si dispongono lâ€™apertura cosmica sub lumine rerum, che richiama Lucrezio, lâ€™anafora di cadenza virgiliana che distribuisce il divino in ogni creatura, la clausola salmodica di ascendenza biblica in cui la pace discende su chi ha saputo riconoscere. Agnoscere, non cognoscere: la pace come memoria ritrovata, mai come conquista. La scelta delle voci segue la stessa logica.

Claudia Cavuoti porta alla parte solistica una formazione corale e un repertorio sacro frequentati fin dallâ€™infanzia. I cori dei giovani allievi non sono un contorno timbrico: sono la parte concreta dellâ€™idea, le voci che verranno dopo.

Speculum Animarum

â€¢ Auro Zelli

â€¢ GunG Music Entertainment

IL TESTO SUB UNO SIDERE

Quidquid in immenso spirat sub lumine rerum, sive fera in silvis, sive infans, sive senecta, unum spirat Numen: speculum sumus omnia stellis. Ipsum nos sumus, ipsa fera, ipsa infantia, flores, et pax descendit super hos qui agnoscere norunt.

Tutto ciÃ² che respira sotto la luce immensa delle cose, sia la belva nelle selve, sia il bambino, sia la vecchiaia, spira un unico Nume: siamo specchio, ogni cosa, alle stelle. Esso noi stessi siamo, essa la belva, essa lâ€™infanzia, i fiori, e la pace discende su coloro che hanno saputo riconoscere.