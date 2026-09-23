Turista a Vasto arrestato su mandato europeo per reati in materia di droga, Polizia in azione

A suo carico pendeva un mandato di arresto europeo. E' per questo che Ã¨ scattato il provvedimento eseguito dagli agenti del Commissariato di Polizia di Vasto nei confronti di un turista rintracciato in un hotel di Vasto.
I poliziotti, su disposizione della Sala Operativa di Chieti, sono intervenuti presso un hotel della costa vastese in quanto risultava essere presente un ospite gravato da un mandato di arresto europeo per reati in materia di stupefacenti. La persona, una volta individuata, Ã¨ stata accompagnata in Commissariato per ulteriori accertamenti.
Dopo il riscontro delle impronte digitali tramite la banca dati delle forze di Polizia, ed accertata la corrispondenza con il nominativo destinatario dellâ€™ordine di cattura internazionale, mediante diretti contatti con gli Uffici del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia di Roma e con la competente Corte dâ€™Appello di Lâ€™Aquila, Ã¨ stato tratto in arresto, come disposto dalle autoritÃ della Germania, quindi veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Vasto.