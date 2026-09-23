Generoso Leonzio (Gigi Sport) attraversa a nuoto, per la terza volta, lo Stretto di Messina

Lo annuncia con soddisfazione Generoso Leonzio, dai più conosciuto come Gigi Sport a Vasto e nel territorio: “Oggi ho concluso la mia terza traversata dello Stretto di Messina conquistando anche il titolo di Ambassador dello Stretto.
Una sfida particolarmente complicata, a causa del vento forte e del mare molto mosso”.
A 78 anni arriva dunque una nuova impresa per ‘Gigi’ che ha coperto nuotando il tratto di mare che separa la Calabria dalla Sicilia condividendo la bella esperienza con altri intraprendenti nuotatori giunti in zona da tutto lo Stivale.