Il saluto di Vasto al Tenente Colonnello Mario Giacona

Una cerimonia intensa e carica di emozione per il saluto al Tenente Colonnello Mario Giacona, comandante della Compagnia Carabinieri di Vasto, che lascia il territorio vastese per assumere un nuovo prestigioso incarico a Sciacca, in Sicilia.

Nell'Aula consiliare Giuseppe Vennitti del Comune presenti, tra gli altri, consiglieri comunali, assessori, rappresentanti delle forze dellâ€™ordine e delle associazioni combattentistiche e dâ€™arma.

A rivolgere il saluto della cittÃ Ã¨ stato il sindaco Francesco Menna, che ha consegnato a Giacona una targa e una pianta antica della cittÃ di Vasto, simboli del legame profondo costruito in questi anni con la comunitÃ e con il territorio.

Â«Ãˆ un giorno importante per la nostra cittÃ - ha detto il sindaco - perchÃ© salutiamo il comandante dei Carabinieri. Giacona ha avuto un rapporto straordinario con tutti, con le Istituzioni, con la politica, col Tribunale, con i cittadini, avendo mantenuto una porta sempre aperta alla stazione e al comando dei Carabinieri. Una porta aperta che ha significato il rapporto diretto tra Stato e cittadini, quindi veramente unâ€™Arma al servizio del territorio e delle personeÂ».

Il sindaco ha inoltre dato il benvenuto al nuovo comandante Arcangelo Silecchia, presente alla cerimonia.

Â«Ho cercato di applicare il motto che lâ€™Arma ha da sempre: lâ€™Arma della gente, tra la gente. Ho vissuto â€“ ha detto Giacona - il territorio stando vicino a tutti, cercando occasioni di contatto con la gente, e ho avuto sia informazioni che input, stimoli e riscontri che mi hanno consentito di affinare piano piano lâ€™azione dellâ€™organizzazione che gestiscoÂ».

Numerosi gli omaggi rivolti al Tenente Colonnello dal consigliere regionale e comunale Francesco Prospero, e dai presidenti delle Associazioni Nazionali Carabinieri di Vasto e San Salvo, Giuseppe Galante e Alfonso Mastroiacovo ed infine dai rappresentanti delle forze dell'ordine, a testimonianza di una collaborazione consolidata nel tempo e fondata non solo sui rapporti istituzionali, ma anche sulla stima e sulla condivisione.

Particolarmente significativo il gesto del Vice Questore e dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vasto Pasquale Marcovecchio, che in rappresentanza di tutte le forze dell'ordine ha consegnato a Giacona una targa e una cornice con alcune fotografie dei momenti piÃ¹ importanti vissuti insieme ai colleghi.

Immagini che raccontano molto piÃ¹ di un percorso professionale: raccontano il lavoro quotidiano, l'impegno, le difficoltÃ affrontate insieme e soprattutto le relazioni umane nate nel corso degli anni.

Il saluto a Mario Giacona Ã¨ stato cosÃ¬ il riconoscimento a un uomo delle istituzioni che ha saputo lasciare un segno nella comunitÃ , andando oltre il ruolo e l'uniforme