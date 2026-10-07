I conti non tornano, tutto a carico di agricoltori e cittadini. Presidio davanti Montecitorio

I conti non tornano. Crescono i costi di produzione, aumenta il prezzo pagato dai consumatori, ma troppo spesso diminuisce il valore riconosciuto agli agricoltori.

CIA-Agricoltori Italiani avvia una mobilitazione nazionale davanti a Montecitorio con sei giornate di presidio, dal 13 al 15 e dal 20 al 22 ottobre, che vedranno arrivare a Roma centinaia di agricoltori da tutta Italia.

Â«La situazione Ã¨ assolutamente insostenibile per il futuro delle aziende agricole - dichiara Nicola Sichetti, presidente CIA Abruzzo - I costi di produzione sono aumentati in modo sproporzionato, mentre il calo dei prezzi e le importazioni selvagge che caratterizzano il mercato ormai da oltre un anno stanno mettendo ulteriormente in difficoltÃ le impreseÂ».

Al centro della mobilitazione nazionale ci sono il caro energia e carburanti, la formazione dei prezzi lungo la filiera, il crescente divario tra quanto viene riconosciuto alla produzione e quanto viene pagato dal consumatore, insieme alle prospettive della Politica agricola comune europea.

Â«Non possiamo rimanere fermi â€“ prosegue il presidente - dobbiamo difendere le aziende agricole e il loro futuro. Da mesi portiamo avanti iniziative e mobilitazioni, consapevoli che non esistono soluzioni miracolose, ma attraverso questa mobilitazione vogliamo dare un segnale ancora piÃ¹ forte e diretto alla politica nazionale, portando allâ€™attenzione delle istituzioni lo stato di un comparto agricolo che Ã¨ ormai diventato insostenibileÂ».

Una situazione resa ancora piÃ¹ pesante dallâ€™aumento dei costi necessari per produrre: carburanti, energia, fertilizzanti, mezzi tecnici, manodopera e gestione dellâ€™acqua incidono sui bilanci delle imprese e riducono progressivamente la capacitÃ di investimento.

Â«Ci auguriamo che la politica dimostri sensibilitÃ e intervenga concretamente per individuare soluzioni a sostegno delle imprese, a partire dal rafforzamento di strumenti come il credito dâ€™imposta e i bonus, con lâ€™obiettivo di alleggerire i costi di produzione. Parteciperemo anche alla mobilitazione nazionale, con lâ€™obiettivo di dare la massima visibilitÃ alla situazione dellâ€™agricoltura e ottenere risposte concrete e interventi che possano produrre effetti nel medio periodoÂ».

Per Sichetti la mobilitazione perÃ², non si fermerÃ alla manifestazione nazionale. Â«Noi non ci fermeremo: continueremo con manifestazioni e iniziative di protesta, anche a livello regionale, coinvolgendo il Governo e chiedendo interventi concreti a sostegno del settore. PerchÃ©, se non interveniamo subito, rischiamo di assistere alla chiusura di molte aziende agricole. E questo Ã¨ inaccettabileÂ».