Antonio Posata si dimette da segretario del Partito Socialista a San Salvo

Antonio Posata ha rassegnato le dimissioni da segretario della sezione del Partito Socialista Italiano di San Salvo.

Â«Presento le mie dimissioni â€” dichiara Posata â€” con serenitÃ e con senso di responsabilitÃ . Le ho maturate dopo una riflessione lunga, non improvvisata, e le comunico prima del congresso perchÃ© Ã¨ giusto che l'assemblea si riunisca senza vincoli e possa scegliere liberamente il proprio gruppo dirigenteÂ».

Posata ringrazia gli iscritti e i simpatizzanti per la fiducia accordata in questi anni di impegno comune, e quanti hanno contribuito al lavoro della sezione con presenza, tempo e passione. Â«Quello che abbiamo costruito insieme â€” aggiunge â€” non finisce con un incarico. Resta il patrimonio di relazioni, di idee e di credibilitÃ che la sezione ha saputo conquistarsi sul territorioÂ».

La sezione resta pienamente operativa e il percorso congressuale prosegue nei tempi previsti, con il compito di eleggere il nuovo segretario e di definire le linee di impegno per i prossimi anni.