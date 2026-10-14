Il ricordo di Alberico Chinni

Alberico Chinni non câ€™Ã¨ piÃ¹.

Con la sua scomparsa, San Salvo perde un uomo che, con il suo impegno e la sua passione, ha contribuito a scrivere un pezzo di storia della nostra cittÃ , partecipando attivamente alla sua crescita e al suo sviluppo.

Alberico, oltre a essere stato un dipendente della SIV, Ã¨ stato un militante della CGIL e un dirigente del PCI di San Salvo.

Ãˆ stato lo storico tesoriere della nostra sezione e ha sempre gestito le risorse derivanti dal tesseramento, dalle Feste dellâ€™UnitÃ e dai contributi volontari dei compagni con grande rigore morale e contabile.

Ãˆ stato anche amministratore comunale di San Salvo, incarico che ha svolto con grande impegno e senso di responsabilitÃ .

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo in tutti coloro che gli hanno voluto bene e, in particolare, nella sua famiglia.

A sua moglie Maria Rosaria, ai figli Pietro e Cinzia, alla nuora Fiorella, ai nipoti e a tutta la famiglia giungano le nostre piÃ¹ sentite condoglianze e un forte abbraccio.

I compagni di sempre