La Protezione civile ‘Il Castello’ riceve un nuovo mezzo: “Grazie a chi ha creduto in noi”

E' stato consegnato oggi ad Avezzano il pickup regionale con moduli antincendio all' associazione di Protezione Civile 'Il Castello' di Monteodorisio. “Ringraziamo tutte le persone che hanno creduto in noi” spiegano il presidente Antonio Rossano e il vicepresidente Luigi Vitelli. Il mezzo verrà utilizzato per le attività di Protezione Civile, ovvero previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza.