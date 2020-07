Monteodorisio, in arrivo la festa della Madonna del Carmine

Monteodorisio si prepara per onorare la Madonna del Carmine. Il Comitato Feste partirà il 16 luglio dalle ore 15 con la vendita dei porcellati per le vie del paese. Alle 18.30 si svolgerà la S. Messa presso il Santuario Madonna delle Grazie. Sabato 18 luglio alle 18.30 ci sarà la S. Messa sempre nel Santuario con la traslazione della statua della Madonna per le vie e le contrade del paese con la collaborazione della protezione civile ‘Il Castello’. Alle 20.30 arrosticini e panini presso il piazzale Madonna delle Grazie con animazione e karaoke a cura del duo Bonnie & Clydel, nel rispetto delle norme anti-Covid.