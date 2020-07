Celebrata la festa della Madonna del Carmine, il Comitato Feste di Monteodorisio: "Andiamo avanti con entusiasmo"

A Monteodorisio è stata celebrata la festa della Madonna del Carmine. Dopo la S. Messa, si è tenuta la traslazione della statua della Madonna per le vie e le contrade del paese, con il mezzo della protezione civile ‘Il Castello’. Nel pieno rispetto delle misure anti-Covid, la serata è stata animata dal duo Bonnie & Clydel.

“Abbiamo riscontrato una buona partecipazione di persone, nonostante le restrizioni dovute al Covid – spiega il presidente del Comitato Feste Luigi Vitelli - speriamo che questo entusiasmo possa perdurare, da questa settimana cominciano a concretizzarsi i preparativi per la Festa della Madonna delle Grazie, cerchiamo di organizzarci nel miglior modo possibile.”

“Sabato 8 agosto, invitiamo tutti a partecipare alla ‘Serata sotto le stelle’ in Piazza Umberto I con musica, panini e birra. Ringrazio tutti i membri del comitato per la loro disponibilità, andiamo avanti con entusiasmo – aggiunge - e ci auguriamo che questo Covid possa scomparire, tornando a festeggiare come sempre.” Soddisfatta anche l’Amministrazione Comunale per la riuscita dell’evento: “Ringraziamo di cuore il Comitato Feste e le protezioni civili ‘Il Castello’ e ‘Valtrigno’ per tutta l’organizzazione.”