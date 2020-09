Palmoli, iniziati i lavori per il recupero dell'ex caserma dei Carabinieri

Sono iniziati da qualche settimana, i lavori di recupero di un immobile del Comune di Palmoli in Via Roma già Caserma dei Carabinieri tanti anni fa, donato dalla famiglia Bolognese. Un recupero finanziato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il Programma operativo "legalità" FESR/FSE 2014 - 2020.

I lavori consistono in ristrutturazione con interventi di efficientamento energetico, abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento igienico - sanitario e adeguamento funzionale degli spazi. Totale appalto compreso IVA € 500.000.

Un altro progetto di recupero per offrire più spazi alla collettività.