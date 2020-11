LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE VISTA DA SIMONE AGOSTINO

L'assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 Novembre come data della ricorrenza ed ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le Ong a organizzare in questo giorno attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne.

Se si è dovuto provvedere a porre attenzione su tematiche quali libertà, uguaglianza, dignità della donna, evidentemente al genere femminile non vengono riconosciuti i diritti che tutti gli esseri umani dovrebbero avere dalla nascita, a prescindere dal genere.

Purtroppo, ancora oggi, sentendo e vedendo cronache quotidiane, nonostante sono nati i centri antiviolenza, ci sono ancora fatti legati a violenze fisiche, sessuali, stalking, atti persecutori in cui le donne sono vittime. Per capire il perché di questa data, bisogna tornare indietro, al 25 novembre 1960, quando nella Repubblica Domenicana vennero uccise le tre sorelle Mirabal, considerate delle rivoluzionarie e per questo motivo, prima di essere uccise, furono tremendamente torturate e i loro corpi buttati in burrone, in modo da simulare un un' incidente.

La morte di queste donne sconvolse le coscienze, così come oggi sconvolgono le nostre guardando i dati dell`ONU nel mondo, dove il 35% delle donne ha subito almeno una volta nella vita una violenza.

In Italia la percentuale di donne che ha subito violenze si attesta al 31,5%.

Eppure le donne sono il vero motore del mondo e non solo per la loro capacità di procreare, perché dotate di spiccata intelligenza e determinazione. Tuttavia sono ritenute il sesso debole e devono vivere nel timore che indossare una gonna corta, un paio di jeans aderenti, possa scatenare la furia di qualche individuo incrociato per caso. Non solo, devono anche chiedersi se possono permettersi di lasciare il proprio compagno senza rischiare di finire ammazzate.

Una società come questa, che vede le donne entrare improvvisamente in un tunnel dove è difficile uscire, è una società sbagliata e va corretta il più presto possibile.

Allo scopo di enfatizzare la condanna contro la violenza sulle donne, abbiamo raccolto le frasi più incisive sul tema. " la violenza su una donna è l'atto più codardo che un essere umano possa compiere" " chi é violento con le parole è già un un' assassino: le parole sono le prime armi sempre a disposizione per ferire e negare la vita di un altro"

Simone Agostino