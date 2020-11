VIADOTTO SENTE LONGO, FINALMENTE LA CONVENZIONE CON ANAS

Oramai è certo che verrà finalmente siglata la convenzione tra ANAS e Provincia di Isernia per la progettazione e successiva esecuzione dei lavori sul Viadotto Sente Longo. Ad annunciarlo il deputato di 5 Stelle Carmela Grippa ad ambienti vicini al suo movimento, che pure precisano: "Certo la firma di una convenzione non significa che domani mattina iniziano i lavori ma, per lo meno, i cittadini sapranno senza rimpalli di responsabilità, che è ANAS ad occuparsi della vicenda".

Si legge nella nota diramata dalla stessa parlamentare : "Tutto poteva e doveva essere fatto prima, considerando la velocità con cui riuscimmo a reperire i fondi necessari per la messa in sicurezza. I soldi stavano nello stesso Decreto che ha permesso la riapertura del ponte Morandi, lì l'opera è stata già terminata, qui siamo ancora a siglare accordi, ma questo non è più il tempo delle polemiche, i cittadini sono sfibrati.

Quella è un'opera vitale per tutto il territorio a ridosso tra Molise e Abruzzo per cui continueremo a seguire passo passo cosa accade. Nei primi mesi i tecnici di ANAS proseguiranno i sopralluoghi già iniziati e metteranno su un progetto e il conseguente studio di fattibilità".