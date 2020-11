AGCI ABRUZZO RINNOVA I VERTICI REGIONALI

Si è svolto nella giornata del 26 novembre 2020, in videoconferenza, il Congresso Regionale dell’AGCI Abruzzo, una delle tre associazioni di cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale, che ha rinnovato i vertici ed i quadri dirigenti per il mandato 2020 – 2024.

L’assemblea congressuale, che ha visto la presenza del Presidente Nazionale AGCI Giovanni Schiavone, ha rinnovato per acclamazionela fiducia per il secondo mandato al presidente uscente Francesco Labbrozzi, che sarà affiancato da Fabio Travaglini e Antonio Del Corvo in qualità di Vicepresidenti.

Per il Consiglio Direttivo Regionale sono stati eletti Mario Nucci, Fioravante D’Agostino, Carmine Silvagni, Antonio Lucidi, Marcello Di Pasquale, Benedetto Caiola, Rodolfo Di Pasquale, Costanzo Fellini, Carmine Rabottini, Italo Catenaro, Marta Elisio, Monica D’Agostino Adriana Di Fazio, Marco Lucidi, Daniele Schiazza e Claudio Pracilio.

Sono stati inoltre designati i delegati al Congresso Nazionale (Labbrozzi e Del Corvo) che parteciperanno al rinnovo degli organismi nazionali il 9 e 10 dicembre prossimi, nonché i delegati alle assemblee nazionali di settore.

Nel suo discorso di ringraziamento il presidente Labbrozzi ha illustrato ai presenti le linee programmatiche di mandato, che vedranno l’AGCI Abruzzo lavorare con nuovi progetti e servizi a sostegno delle Cooperative e dei Territori, soprattutto in un momento di grande difficoltà economica e sociale dovuta alla pandemia di Covid-19.

UFFICIO STAMPA AGCI ABRUZZO

Via Messina, 7 - 65122 Pescara

Tel.: (+39) 085.445.46.38

Mail: agciabruzzo@libero.it