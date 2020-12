Domenica fresana per Bruno Forte

Domenica 29 novembre 2020, la comunità di Fresagrandinaria ha accolto l’arcivescovo della diocesi di Chieti - Vasto, Bruno Forte.

L'incontro, già rimandato più volte, si è svolto con una calorosa accoglienza pur in condizioni meteo avverse: persone così dotte, a prescindere dallo spirito di fede che anima ciascuno di noi, non c’è dubbio che arricchiscono l' animo di ciascuno.

Nel rispetto delle norme anti-covid, la comunità fresana ha partecipato attivamente, sia al dialogo con il vescovo in risposta alle perplessità di oggi, sia allo scambio di proposte per un nuovo domani soprattutto per le piccole comunità.

Mons. Forte ha prodotto una riflessione su questi tempi di pandemia, invitando i fedeli a essere prudenti e tenere lontane le occasioni di rischio. Ha invitato a riflettere su come questo virus stia modificando le nostre vite, facendoci perdere fiducia e persone a noi care, ma ha sottolineato la necessarieta' di dover appellarci alla preghiera per uscirne migliori.

Il sindaco Lino Giangiacomo nel suo saluto ha manifestato l' impegno quotidiano, anche con l’aiuto della fede, nel far sì che la vita della comunità non sia impostata sull'egemonia dell' Io, ma sul tu, una visione più altruistic e utile per la costituzione del Noi.

A questa riflessione Bruno Forte ha risposto che solo attraverso la solidarietà e l’attenzione verso il prossimo la comunità può prosperare e tenere lontano lo spettro dell’egoismo e dell’individualismo, tanto diffusi nelle società moderne.

Rammentando l’anniversario del tricentenario (nel 2022) del pellegrinaggio dei fedeli fresani al santuario della Madonna Grande a Nuova Cliternia, l’arcivescovo ha infine sollecitato la comunità a sentirsi unita e a mettere da parte gli attriti di tutti i giorni per dedicarsi con devozione a questa grande manifestazione di fede.