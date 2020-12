AVANTI RULLA I TAMBURI

La lettera è firmata Avanti, che è il nuovo movimento politico (a cavallo tra una lista civica e un partito), con cui Menna affronterà la campagna elettorale e le prossime amministrative previste per la primavera del 2022.

Di chiara ispirazione socialista, Avanti è già un gruppo w app composto da una quarantina di aderenti, che ha deciso di uscire dai social proprio con questa lettera aperta. Con la quale ci si rivolge ai gruppi dirigenti del centrosinistra locale (candidati, eletti ai vari livelli, responsabili di partiti e liste civiche di quell' area) sull' assunto che dal 1994 al 2012 la città sia stata amministrata "meravigliosamente", come confermato dalle elezioni di due sindaci, un deputato, un consigliere regionale e svariati amministratori provinciali e comunali.

Secondo Avanti sarà possibile "far tornare a splendere la città", se verranno messe in campo due fondamentali azioni: lanciare strategie di sviluppo e di vero cambiamento (macro) e (ri)vedersi, parlarsi e discutere (micro).

Non sfugge ai più attenti osservatori di politica locale che sulla lettera l'appello sia testualmente rivolto a "vecchi, giovani e nuovi giovani", che rende chiara una sorta di strategia di rinnovamento nella continuità.

La lettera aperta può essere considerata un rullo dei tamburi, che solo un' entusiasta come Osvaldo Menna poteva far risuonare fin da ora, cioè quando mancano diciotto mesi dal traguardo elettorale. Ma è pure vero che (per buttarla in proverbi): chi ha tempo, non aspetti tempo.

Buon lavoro, dunque, all' Avanti e a tutti coloro (di ogni parte politica) che daranno vitalità al prossimo intenso anno (e mezzo) elettorale.