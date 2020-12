Recita del Santo Rosario di Avvento sulla piattaforma multimediale "meet".

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

In questo periodo di pandemia provocato dal Covid-19,don Beniamino Di Renzo ed i Ministranti della parrocchia San Nicola Vescovo di san Salvo invitano i fedeli al Santo Rosario di Avvento, che si celebrerà ogni lunedi' alle ore 21:00 su meet.

Circa un quarto d'ora prima verra' pubblicato il link per partecipare su tutti i gruppi Whats App e sulla pagina Facebook della Parrocchia.Gli altri appuntamenti sono previsti per lunedi' 30 novembre e 7-14-21 dicembre.Insieme a distanza in attesa del Signore con Maria.