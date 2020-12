Pro Loco e Comitato Feste di Scerni penseranno all’allestimento del presepe e delle luminarie

Si avvicinano le feste, ma sarà un Natale diverso all’insegna della sobrietà, dell’intimità all’interno della propria famiglia, almeno così speriamo…… per uscire quanto prima da questa grave pandemia che sta mettendo a dura prova anche il nostro paese.

Negli anni scorsi la Proloco Scerni ha promosso diversi eventi per i bambini: i mercatini di Natale e il presepe vivente con le scuole ecc..

Quest’anno tutto ciò non può essere realizzato…… Il Comune ha giustamente destinato la somma per gli addobbi di Natale all’acquisto di tamponi per il Covid-19 e noi tutti non possiamo fare altro che condividere pienamente l’iniziativa.

La Pro Loco Scerni ed il Comitato Feste, di concerto con l’Amministrazione Comunale, si faranno carico, nei prossimi giorni, dell’allestimento del presepe e delle luminarie in piazza e lungo il corso del paese per dare un senso di normalità ed una luce di speranza in questo clima particolare.

Cogliamo l’occasione di augurare a tutti salute e serenità e giorni ricchi di senso di responsabilità seguendo tutte le norme che ci vengono date.