BUONA PENSIONE LILLIANA CHIACCHIA

Della neo pensionata, scrive Rocco D’ Adamio, sindaco di Dogliola:

“È stata una collaboratrice infaticabile e sempre disponibile. Mancherà tanto ad entrambe le 2 amministrazioni con cui collaborava: sentiranno di sicuro la sua mancanza. Un sentito ringraziamento per i sui 13 anni di servizio nel Comune di Dogliola”.

E chiosa Ernano Marcovecchio, sindaco di Tufillo:

“Io l'avevo soprannominata la "PRUSSIANA" per il suo rigore nel seguire i regolamenti. È stata insieme a Igino, dopo il pensionamento di Bruno, la memoria storica degli uffici comunali, una sorta di archivio vivente.

L'ultima a ricordare a memoria data di nascita e di morte dei tufillesi.

Una impiegata che ha saputo svolgere il suo ruolo con autorevolezza e in qualche caso anche con autorità. Per prenderla in giro scherzosamente certe volte, quando sottolineava con eccessivo rigore alcune procedure, l'apostrofavo chiamandola 'Sindaca', anche perché – sottolinea commosso il primo cittadino – un terzo della sua vita lavorativa si è svolta durante la mia sindacatura”.