Come mai a San Salvo si muore così tanto per Covid? 

Ieri abbiamo diligentemente pubblicato la tabella excell inviata dalla Asl che riepiloga casi attivi, persone in quarantena, ricoverati e deceduti per covid in ogni Comune della nostra Provincia dal 1° marzo al 30 novembre.

Da quella tabella si evince che Chieti ha avuto più casi di tutti gli altri Comuni e ci sta: ha più abitanti di tutti.

Dopo Chieti, nell' elenco ci sono i grandi centri della Provincia: San Salvo è settima e Vasto quarta. E pure questo ci sta: Vasto ha il doppio degli abitanti di San Salvo.

Non ci troviamo invece sui morti.

Per questo abbiamo estrapolato una sotto tabella con nove Comuni: i più popolosi.

Guardate cosa "sarebbe" successo in questi:

CHIETI con 812 contagiati ha avuto 24 deceduti

S. GIOVANNI T con 316 contagiati ha avuto 22 deceduti

S. SALVO con 297 contagiati ha avuto 19 deceduti

VASTO con 421 contagiati ha avuto 4 deceduti.

Perchè Vasto ha il 50% di più di contagiati (pur col doppio della popolazione) e cinque volte meno i deceduti di San Salvo ?

Infine, Chieti ha più del doppio dei contagiati sansalvesi e solo 5 deceduti in più.