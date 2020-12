SAN SALVO: L' ELENCO DEI FATTORI PER CONTAGIO E MORTALITA'

Orazio si pone, meritoriamente, la domanda: «Come mai a San Salvo si muore così tanto per Covid?»

Al netto di ogni considerazione sulla raccolta dei dati da parte della regione e loro elaborazioni, credo che alcune risposte possono venire andando oltre la semplice analisi di essi ma considerando aspetti di natura socio economici.

Innanzitutto la domanda è bene scomporla in due: «Come si diffonde più agevolmente il virus?» e «Perché il livello di mortalità, a pari tasso di contagio, è diverso di molto da territorio a territorio?» Ho fatto un elenco di fattori di maggiore impatto per il contagio e un altro relativo ai fattori più determinanti per la mortalità. Ognuno di essi potrebbe essere approfondito con diversi capitoli in un libro bianco su questa maledetta pandemia.

Una sintesi dei fattori determinanti sono senza dubbio:

IMPATTO SUL CONTAGIO

- Densità abitativa e tipologia territoriale

- Frequenza e intensità movimentazione tra persone interne

- Frequenza e Intensità rapporti con persone esterne

- Rapporto giovani/abitanti

- Spazi domestici pro capite

- Livello di inquinamento industriale

- Livello di inquinamento agricolo

- Clima

- Reddito pro capite e del territorio

- Stile di vita

- Standard di igiene individuale, sociale e ambientale.

- Controlli del rispetto delle norme introdotte con i DPCM

IMPATTO SUI DECESSI

- POS (Procedure Operative Standard) per la gestione della pandemia

- Rapporto anziani/abitanti

- Qualità sistema sanitario territoriale

- Patologie e livelli di terapie in essere

- Adeguatezza e adeguamento strutture ospedaliere

- Organico medicina regionale

- Piano emergenza generale

- Piano pandemico

- Reattività del sistema sanitario

Alcuni elementi dei due elenchi accomunano il profilo di San Salvo a quello di ben altre città, come Bergamo o Milano:

DENSITÀ ABITATIVA (contiguità tra persone elevata)

MOVIMENTAZIONE PERSONE (per lavoro e turismo)

INTERAZIONE CON TERRITORI LIMITROFI (pendolarismo e trasferte nazionali e internazionali)

RAPPORTO GIOVANI/ABITANTI ELEVATO (popolazione studentesca più alta della provincia e vita sociale intensa, spesso border line)

PATOLOGIE PREGRESSE (in particolare apparato respiratorio da inquinamento industriale e agricolo)

...e via dicendo.

Tralascio volutamente le considerazioni sulle responsabilità politiche in merito allo stato della sanità regionale e del vastese e della reattività alla tragedia: potrei essere troppo superficiale e riduttivo.

In pratica, nelle caratteristiche del nostro profilo socio-economico e nel modello di sviluppo che stiamo seguendo, credo possiamo trovare parecchie risposte alle due domande di sopra.