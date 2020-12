 Esce oggi “IL VENTO E L’AQUILONE”

La data odierna non è un caso: proprio oggi Auro Zelli festeggia il suo cinquantunesimo compleanno!

E per questa nuova “follia musicale”, come lo stesso Auro la definisce, il Nostro ha davvero fatto le cose in grande.

Il brano, infatti, si accompagna ad un originale videoclip, realizzato dall’eccellente Kevin Zingarelli, che prevede una straordinaria partecipazione corale nel vero senso del termine, se festa di compleanno deve essere, lo sia alla grande!

E allora, nel rispetto delle regole anti covid, è stata allestita una vera e propria festa virtuale in immagini, musica e parole, e all’invito hanno risposto tanti, tantissimi Amici ed Artisti che, in un modo o nell’altro, hanno condiviso un tratto di strada umana, professionale ed artistica con Auro Zelli. Un parterre di talenti, nomi blasonati e meno conosciuti al grande pubblico, accomunati comunque da una vocazione artistica in vari settori dello spettacolo che, in più di qualche caso, hanno fatto la storia dello spettacolo del nostro Paese. Insomma non è da tutti godere, in contemporanea e nello stesso brano, della presenza artistica di Pippo Baudo, Gianni Morandi, Gino Landi, Fiordaliso, Simona Molinari, Roberto Croce, Pinuccio Pirazzoli, Pino Strabioli, Gianluca De Angelis, Stefano Masciarelli, Gianni Ferreri, Francesco Scimemi, Giancarlo Governi, Pinuccio Pirazzoli e tanti, tantissimi altri professionisti ed artisti a tutto tondo.

In fin dei conti, Auro ci presenta, con rinnovata gratitudine, una parte del suo mondo, sia quello più strettamente professionale legato alla sua esperienza musicale e televisiva, sia quello di una qualità di rapporti umani ed amicali che non sono mai tramontati e che inevitabilmente sono alla base anche della qualità e della statura artistica di ogni “addetto ai lavori”.

In questo progetto, tra l’altro, Auro Zelli lancia anche un altro bel messaggio riferibile al momento estremamente difficile che sta attraversando l’intero settore dello spettacolo, dagli artisti a tutte maestranze, rimarcando quanto sia importante stare uniti e condividere forze ed esperienze per sensibilizzare l’opinione pubblica verso l’universo dell’arte e di tutte le sue espressioni. Il tutto all’interno di un brano molto bello che attraverso l’immagine del vento e dell’aquilone ci restituisce, tutti, all’urgenza del sogno, della condivisione, della resistenza “per correre, volare, se vuoi ricominciare…” e, come ripete Auro, “con la speranza di rivederci presto sul palcoscenico della vita”.

Nel mentre auguriamo ad Auro Zelli un felice e meraviglioso compleanno, alleghiamo la scheda artistica e tecnica completa: “IL VENTO E L’AQUILONE”:

Video: Kevin Zingarelli; Colorist: Giuseppe Giò Martinelli; Testo, Musica e Arrangiamenti: Auro Zelli Basso e arrangiamento Basso: Ezio Rossi, Chitarre e arrangiamento Chitarre: Francesco Pat Cimini, Auro Zelli; Cori: Cristiana Antoniani, Dora Minicucci, Lisa Monaco, Elena Petrone, Kevin Zingarelli, Auro Zelli; Mixing and Producer: GunG Music Entertainment Voice Processing: Stefano De Libertis Social Media Manager: Alice Montanari Grazie a: Morena Manzone, Liam Raffaele Zingarelli, Pio Russo, Enzo Di Mambro. Per la parte finale del video Serena Minicucci e Raffaella Paolucci.

Grazie speciale di cuore a tutti gli artisti che hanno partecipato: (in ordine di apparizione):

Pippo Baudo, Gino Landi, Simona Molinari, Fiordaliso, Bruno Biriaco, Milena Setola, Pinuccio Pirazzoli, Antonella Pepe, Gioele Di Tommaso, Wendy Bardotti, Daniel Bari, Tony Caffari, Giovanna Famulari, Benny Bottone, Stefania Del Prete, Marisa Rapuano, Mauro Mascitti, Martina Grassi, Cristian Caracciolo, Gianni Ferreri, Daniela Battista, Giulio Del Prato, Sabrina Marinangeli, Roberta Petteruti, Orlando Johnson, Maria Grazia De Angelis, Andrea Sbriccoli Fontana, Rosalba Nicolini, Stefano Ambrogi, Cliò Luciani, Edoardo Baldini, Maria Rita Preta, Pino Strabioli, Paolo Esposito, Mariella Cesaroni Jmii, Agostino Penna, Giacomo Di Cara, Francesco Scimemi, Maria Corso, Silvia Frattolillo, Viola, Mauro Matteucci, Lucia Caputo, Maria Pina Sciotti, Riccardo Taddei, Lisa Buralli, Armando De Ioannon, Flavia Astolfi, Marco De Pascale, Valentina Galdì, Stefano Masciarelli, Maria La Terza, Ennio Zanini, Valentina Mazara, Francesco La Malva, Anna Vinci, Gianluca De Angelis, Giorgia Galluzzi, Antinea Daniela Dada Loi, Roberto Croce, Irma Fornarola, Saba Anglana, Max Rosati, Antonella Arancio, Giancarlo Governi, Letizia Mongelli, Claudia Arvati, Gianni Morandi.