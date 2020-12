Conosciamo Giovanni Franceschelli, detto Donatino da Celenza

Giovanni Franceschelli (1909-1958) . Detto Donatino da Celenza. Di Angelo Antonio e di Berenice Iavicoli, sposato con Fiorina Caruso. Scultore e pittore famoso in Abruzzo ed in altre regioni d’Italia. Le sue opere rendono lustro a Celenza. Nella rivista mensile del dicembre 1999 Il Vastese di Vasto viene così ricordato dal giornalista Berinto Aloè:

Per le sue capacità artistiche si era imposto all’ammirazione anche delle autorità civili e politiche. Dopo gli studi universitari nella facoltà di Architettura a Torino, entrò in amicizia con Umberto di Savoia e ne fece il busto in terracotta! Ebbe in dono una medaglia d’argento con l’effigie del re d’Italia.

A Chieti, dove viveva ed operava, fece due busti-ritratti: Mussolini e il re d’Italia conservati nel Circolo degli ufficiali di Milano. A Chieti realizzò anche il busto-ritratto di monsignor Venturi, che si può ancora ammirare nella villa teatina; presso la Provincia, il busto di G. Mazzini; nella Pinacoteca, busti del “pastorello abruzzese” e della ”Toscanina” (attualmente ammirabile al Museo Barbella, sito nel Palazzo Martinetti a Chieti); sul portale della chiesa del Sacro Cuore, una lunetta scultorea della Madonna con il Bambino Gesù tra san Francesco d’Assisi e sant’Antonio; nella sala del sindaco, il busto dello “Shiller”, nella chiesa di san Francesco, la scultura del Crocifisso; nella chiesa di sant’Agostino, un quadro di sant’Agata con il guerriero e bassorilievi in terracotta delle stazioni della Via Crucis che è stato un “trionfo” per l’Artista; a Bucchianico, e precisamente sul Campo Santo ove avvenne il miracolo delle fave operato da san Camillo De Lellis, si può osservare il bassorilievo del “Miracolo delle fave”.

Lavorò anche in Campania, a Napoli; nel seminario regionale campano ha lasciato innumerevoli opere in scultura, tra cui su un obelisco alto circa 10 metri realizzò “La Madonna con Bambino Gesù”, oltre a Pio X Fondatore del Seminario; inoltre diverse sculture e quadri sono custoditi in gallerie private.

Il Franceschelli operò in diverse città italiane(Pavia,Parma,Torino,Milano ecc.)

A Celenza sul Trigno, Donatino modellò, in altorilievo, alcuni angeli che oggi ornano le cappelle cimiteriali. A Lui sono state dedicate diverse mostre di pittura a livello regionale, organizzate negli anni 70/80 dal presidente della Associazione “Pro Coelentia”, prof. Elio De Aloysio.