ANCORA DISPONIBILI I CALENDARI PER AIUTARE AMICI DI ZAMPA

Lodevole iniziative di Biondo Tomeo, che per aiutare i randagi mette a disposizione i calendari (con le foto pubblicate in Gallery in alto), il cui ricavato andrà ad Amici di zampa onlus Vasto, che stanno contribuendo alla loro cura

Gli amici dei randagi, dei cani e degli animali in genere possono rivolgersi a Biondo titolare dell' omonimo Bar in Via Roma al centro di San Salvo