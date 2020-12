All'Abruzzo 514.000 euro destinati all'acquisto di libri per le biblioteche pubbliche

L'art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, ha destinato 30 milioni di euro per sostenere l’intera filiera dell’editoria così come previsto dal decreto firmato il 4 Giugno 2020 dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini.

Il provvedimento ha assegnato contributi per l’acquisto di libri da parte delle biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli istituti culturali che hanno potuto arricchire i propri cataloghi acquistando il 70% dei nuovi volumi in almeno 3 librerie presenti sul proprio territorio.

In Abruzzo sono stati assegnati circa 514.000 euro così ripartiti:

Alle biblioteche in provincia dell'Aquila 155.716 euro

Alle biblioteche del teramano 90.000 euro

All'area pescarese 82.850 euro

In provincia di Chieti 184.974 euro

La città di Lanciano si è aggiudicata contributi per ben 40.000 euro (biblioteca Regionale Salvucci, biblioteca Comunale R. Liberatore, biblioteca Diocesana, biblioteca di S. Bonaventura dei frati minori)

Le biblioteche pubbliche del nostro comprensorio che hanno ricevuto libri acquistati presso librerie del territorio provinciale sono state diverse:

Alle biblioteche comunali di Fresagrandinaria, San Vito Chietino, Atessa, Casalbordino , Torino Di Sangro e San Salvo sono stati assegnati 5000 euro ciascuna

10.000 euro ciascuna alla biblioteca comunale e alla biblioteca diocesana di Ortona

10.000 euro a quelle di Vasto e Chieti,

Fondi per 2143 euro alle biblioteche comunali di Monteodorisio, Tufillo, Pollutri, Fossacesia.

(elenco completo su https://librari.beniculturali.it/export/sites/dgbid/it/documenti/2020-Maggio-Agosto/ALLEGATO_elenco_beneficiari.pdf)

L'impegno di Franceschini e del governo continua a sostenere editoria e librerie, prima con la legge sul libro in vigore dal 25 marzo 2020 che sancisce un tetto del 5% agli sconti (come in quasi tutta Europa) e poi con l'incremento della tax credit 2020.