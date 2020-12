A MONTEODORISIO UN ALBERO DI NATALE ALL' UNICINETTO

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Per questo Natale Monteodorisio si tinge di mille colori grazie all'Albero all'uncinetto.

Si tratta di una iniziativa della Pro loco "Contea di Monteodorisio," che è riuscita a coinvolgere ben 40 signore, che in questi mesi hanno collaborato per realizzare le mattonelle con passione e spirito di gruppo! L'unione fa sempre la forza, anche quando tutto sembra tenerci distanti!

Complimenti a tutti!

Un ringraziamento particolare anche alle ragazze del servizio civile, Mariachiara Piccirilli e Maria Grazia Colameo, che hanno seguito con cura il progetto dall'inizio alla fine!

Siamo sempre felici di appoggiare iniziative come queste, in cui la collaborazione tra cittadini è al centro per il bene della comunità.