"DENUNCEREMO I TRASGRESSORI"

"Sindaco ed anmministratori, che non hanno poteri di polizia, denunceranno i trasgressori (cioè coloro che saranno visti uscire nonostante lo stato di quarantena) ed invitano i cittadini a confermare ai carabinieri i fatti cosi come riferiti agli amministratori..."

Questo si legge nel comunicato che il primo cittadino di Palmoli, Giuseppe Masciulli, ha firmato e reso noto.

Le azioni sociali (ma anche quelle private) ed ancor più i provvedimenti di chi ha funznioni pubbliche hanno sempre una ratio (ragione): E' probabile che la ratio di questa durissima presa di posizione del sindaco sia determinata non solo dai comportamenti di coloro che non rispettano le norme di quarantena, ma anche da segnalazioni di suoi cittadini che si sono rivolti in Comune per segnalare le incresciosi violazioni