PALOMBA E VACCA NOMINANO LA IANNACONE

Vittoria in arte (Vicky Iannacone) è una cantautrice italiana di origine molisana, di Torella del Sannio, in provincia di Campobasso, che si è però trasferita a Milano per lavoro.

Ha collaborato con diversi artisti tra cui Paolo Vallesi, Gatto Panceri, Viola Valentino, Toto Cutugno.

Nel 2018 ha tenuto diversi concerti in Australia per un club italiano precisamente ad Adelaide.

Nel 2020, come atto d'amore, ha scritto il brano "Questa è casa mia", dedicato alla sua terra di appartenenza.

Oggi è impegnata, oltre che in un progetto discografico di prossima uscita, anche nel progetto di divulgazione culturale da lei ideato "Spotline promotion", per promuovere e offrire servizi culturali di ogni genere.

Vittoria è stata nominata segretaria provinciale AIM (Associazione italiani nel mondo) di Campobasso.

Dopo la nomina ha promesso di volersi impegnare con umiltà e costanza per poter essere punto di riferimento anche attraverso la musica per tutti gli italiani nel mondo, legati alla loro terra di appartenenza.

Vittoia ha ringraziato vivamente per la nomina e per la fiducia il segretario regionale Paolo Palomba e il presidente A. I. M. Guido Vacca