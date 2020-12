Dottoressa Zulli, parliamo di OFFICINA EDUCATIVA, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, (Codice del Progetto 2016-ADR-00467), con Ente capofila l'Associazione di Promozione Sociale “Musica in Crescendo”. Cos'altro si può aggiungere per capire meglio la portata di questo progetto?

Il progetto investe sulla ritessitura dei legami sociali e rappresenta un tassello centrale nella costruzione di una comunità sana. Tutte le azioni progettuali sono centrate sulla promozione del benessere delle ragazze e dei ragazzi e sulla prevenzione ed il contrasto dei fenomeni della dispersione e dell’abbandono scolastico di adolescenti di età compresa tra gli 11 ed i 17 anni.

Quali sono i partner con cui Officina Educativa opera attivamente sul territorio?

Nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, viene realizzato dall’Associazione Orchestra Giovanile Musica In Crescendo (capofila del progetto) in collaborazione con un’ampia rete partenariale che coinvolge il Comune di San Salvo, l’Istituto Comprensivo 1 di San Salvo, Akon Service, Dafne Onlus, Civico Zero, Piccolo Teatro Orazio Costa e Cespi.

Quali scopi si prefigge?

Officina Educativa offre un ricco ventaglio di opportunità artistiche e creative ai ragazzi di San Salvo per il loro sviluppo personale e la loro crescita. Scopo del progetto è offrire un’opportunità alternativa di vivere l’ambiente (scuola e tempo libero), intesi come spazi dove mettersi in relazione agli altri in maniera attiva e costruttiva.

Quali attività prevede?

Prevede attività rivolte al potenziamento della Comunità Educante:

Tavoli di concertazione: spazi di dialogo permanenti a cui partecipano rappresentanze di studenti, docenti, educatori per confrontarsi sul tema della dispersione scolastica e su possibili azioni da compiere.

Laboratori per insegnanti: percorsi finalizzati a rinnovare la motivazione dei docenti di fare fronte alle richieste presentate da classi multiproblematiche e renderli consapevoli dell’importanza dei processi di educazione alla relazione e all’affettività nel rapporto con gli adolescenti – Dafne Onlus.

Laboratori di mutuo aiuto per genitori: percorsi per le famiglie volti a promuovere una maggiore partecipazione attiva alla vita scolastica, attraverso l’approfondimento di tematiche quali il dialogo scuola-famiglia e il ruolo dell’istruzione nella crescita dei loro figli - Dafne Onlus.

A chi è rivolto Officina Educativa?

Sono previsti una serie di interventi rivolti agli adolescenti ed alle figure educative che vivono a stretto contatto con loro (genitori, insegnanti, educatori). E’ inoltre previsto un rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati e l’attivazione di nuovi servizi grazie alle realtà istituzionali e associative che operano nella città di San Salvo.

Gli interventi progettuali sono diretti ad affiancare e sostenere l’attività ordinaria delle istituzioni scolastiche e l’azione dell’insieme di soggetti – la cosiddetta “COMUNITA’ EDUCANTE” – che, a vario titolo, si occupano dei minori e delle loro famiglie.

Da quanto tempo opera Officina Educativa?

Il progetto ha una durata di 3 anni – dal 2018 al 2021 – tuttavia causa COVID che ha comportato la sospensione di gran parte delle attività è stata richiesta una proroga fino a settembre 2022.

Quali progetti sono già attivi?

Attualmente, vista la situazione, si stanno realizzando in modalità a distanza le seguenti attività:

Centro di Aggregazione “Spazio Mio”, che è localizzato dentro il Centro Culturale (presso i locali dell’ex SUAP) ma che attualmente si sta svolgendo a distanza il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18. Spazio Mio (così denominato dai ragazzi che lo frequentano) è un luogo di aggregazione informale in cui i ragazzi si ritrovano per parlare, incontrarsi, scambiarsi idee, progetti o semplicemente parole, abbracci e nuove opportunità per fare amicizia e/o innamorarsi. Il Centro è condotto da Andrea Bartola e Gioia Di Spalatro.

Incontri tra i genitori su temi di interesse condivisi e concordati di volta in volta dagli stessi genitori. Gli incontri sono condotti da Margherita Barone e Francesca Onofrillo

Laboratorio di Musica d’Insieme ( ieri 7 Dicembre vi è stata una diretta fb – Guida all’ascolto della Musica - sulla pagina fb di Officina Educativa per rilanciare le attività di musica d’insieme a distanza). Il Laboratorio è condotto da Angelo Lalla, Maria Aurelia Del Casale e Marta Savini.

( Laboratori di Lettura ad Alta Voce che Raffaella Zaccagna ha riavviato venerdì scorso con 4 classi – 2E, 2F, 2G, 2L- della scuola media di San Salvo. Sta leggendo con i ragazzi due libri di Antonio Ferrara: A casa tutto bene e Vivavoce, editi da Einaudi Ragazzi;

Per il futuro quali state mettendo a punto, covid permettendo?

Gli interventi attualmente in corso di realizzazione:

(Il COVID ha purtroppo impedito la prosecuzione delle attività come avremmo voluto e, non appena sarà possibile, torneremo ad essere pienamente operativi.)

Attività per stimolare la crescita e lo sviluppo personale delle ragazze e dei ragazzi

L’attivazione di un Centro di aggregazione per ragazzi adolescenti – realizzato da Centro Culturale “Aldo Moro” e Comune di San Salvo

N.30 Laboratori di orientamento scolastico (N.10 per anno) – realizzati da Akon Service Sas

N. 3 Laboratori di cittadinanza attiva (N.1 per anno) - realizzato da Dafne Onlus

N.3 Laboratori interculturali (N.1 per anno) - realizzato da Dafne Onlus

N.3 Laboratori di teatro per ragazzi (N.1 per anno) – realizzato da Piccolo Teatro Orazio Costa

N.3 Laboratori di Musica d’insieme (N.1 per anno) – realizzati da Musica In Crescendo

N.3 Laboratori di street art (N.1 per anno) – realizzati da Civico Zero

N.3 Laboratori di street photography (N.1 per anno) – realizzati da Civico Zero

N.30 Laboratori di Lettura ad alta voce (N.10 per anno) – realizzati da Akon Service Sas

N.3 Laboratori di scrittura creativa (N.1 per anno) – realizzati dall’Istituto Comprensivo 1

Tra i partner del progetto vi è anche il Cespi, Centro Studi Politiche Internazionali- https://www.cespi.it/it- che si occupa di fare un monitoraggio delle attività progettuali e del suo impatto sui beneficiari finali (ragazzi) in termini di riduzione della povertà educativa.

Le iniziative proposte hanno i seguenti tratti comuni:

1. la promozione della scuola, come attore centrale per la crescita dei minori e delle loro famiglie - in forte integrazione con il Terzo Settore e le forme di auto-organizzazione di cittadini e genitori - e come “scuola aperta”, ovvero spazio fisico accogliente e sicuro, aperto alla comunità come luogo di apprendimento, confronto, socializzazione e crescita;

2. la cura degli spazi comuni, in cui sperimentare modelli positivi di utilizzo del tempo libero e di promozione della cittadinanza e della legalità, sviluppando il senso di riappropriazione degli spazi, valorizzando l’impegno e l’effettivo protagonismo dei ragazzi;

3. il rafforzamento del ruolo attivo di tutti gli attori del processo educativo: genitori, insegnanti, operatori sociali;

4. la partecipazione qualificata e attenta delle famiglie alla vita dei figli adolescenti.

Grazie. Mi riprometto di approfondire in seguito ciascun singolo aspetto nei prossimi appuntamenti, intervistando i referenti di ciascun laboratorio e del centro Spazio mio. Intanto buon lavoro per questa bella realtà

Grazie a te per l'attenzione che ci hai dedicato.

Per maggiori info :

https://percorsiconibambini.it/officinaeducativa/ ;

https://www.facebook.com/officinaeducativasansalvo

https://www.instagram.com/officinaeducativasansalvo/