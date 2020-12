ROCCAVIVARA. Il gruppo di maggioranza risponde alle accuse sulle luminarie

Durissimo botta e risposta tra i gruppi consiliari di Roccavivara.

“Cari amici in questa settimana- informa il gruppo “Roccavivara Oltre”- agli uffici comunali è giunta una richiesta di convocazione del consiglio comunale, da parte del gruppo di minoranza, per chiedere chiarimenti circa una frase scritta in un post pubblicato sulla pagina facebook Roccavivara Oltre che ribadiva la grave situazione finanziaria dell’ente”.

Atteggiamento definito “quantomeno bizzarro contando che i consiglieri di minoranza, hanno votato a favore degli assestamenti di bilancio del consiglio del 27 novembre 2020. Come bizzarra- prosegue la nota- è anche la campagna mediatica che il gruppo di minoranza ha intrapreso sulla questione luminarie”.

“L’onesta comunicazione del Sindaco- precisa il gruppo di maggioranza - riguardante l’impossibilità attuale per le casse comunali di finanziare spese di affitto per le luminarie, è stata ripresa dal gruppo politico di minoranza che continua a puntualizzare questa difficoltà economica in ogni articolo, come fosse imputabile a questa amministrazione; dimenticano che, purtroppo per loro, questo è uno dei tanti lasciti del loro ventennio, e se questo può sfuggire a qualche lettore di giornale fuori paese, non sfugge certamente ai cittadini di Roccavivara. Sperando poi, probabilmente, di restare nel buio (per rimanere in tema di luci), il gruppo di minoranza ha collezionato un altro capolavoro di strumentalizzazione del bene collettivo: ha aderito con entusiasmo alla raccolta fondi promossa da un suo consigliere proprio per affittare le luminarie, ne ha diffuso mediaticamente il successo e sta cercando orgogliosamente di appropriarsene riconducendola alla propria parte politica, dimostrando che l’onestà intellettuale è dote che non posseggono”

Il gruppo “Roccavivara Oltre” invita, quindi il promotore, il consigliere di minoranza Kevin Ferrara, a smarcarsi dall’atteggiamento strumentale del suo gruppo politico, con la convinzione che il ragazzo difenderà la sua idea di un’ iniziativa fuori dagli schemi politici.

“Stessa diffusione mediatica – prosegue la maggioranza - non ha avuto, da parte del gruppo di minoranza, l’iniziativa a cui il Sindaco ha aderito con altri comuni molisani, “Illumina&Vinci”, grazie alla quale molte case e molti angoli del paese sono stati addobbati ed illuminati. Decine di cittadini hanno aderito illuminando portoni, balconi e terrazzi delle proprie abitazioni”

Quindi “Roccavivara Oltre” sottolinea come le adesioni da parte di chi ha protestato per l’installazione delle luminarie siano state pari allo zero.

“Se si cerca di decorare il paese tutti insieme, attraverso due iniziative contemporanee e che insieme si sposano bene, il gruppo politico di minoranza che fa? Ignora quella promossa dal Sindaco, e sposa con tutta l’enfasi possibile solo quella lanciata da un suo esponente, cercando di accaparrarsene il merito. Che Geni della Strumentalizzazione. Che Menti illuminate.”

Infine, “il gruppo di maggioranza rimarca -il sindaco Minni- ha contributo economicamente alla iniziativa del consigliere Ferrara e ha sponsorizzato con successo entrambe le iniziative che se fatte con lo spirito di fare del bene al paese al di fuori delle strumentalizzazioni politiche non possono che giovare a tutta la cittadinanza. Il comportamento della minoranza, invece, è rimasto al boicottaggio delle iniziative altrui ed alla strumentalizzazione a prescindere”.