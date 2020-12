INIZIATI I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTO SU RIO TORTO

Dopo la pubbblicazione delle foto giunte in redazione che mostravano la precarietà del Ponte su Rio Torto (Bivio Roccaspinalveti Fraine), qualcosa si è mosso, tanto che la Provincia di Chieti sta facendo lavori di messa in sicurezza, come dimostra la foto della betoniera che, sia pure da lontano, siamo riusciti a fotografare.

Grazie a chi ci ha segnalato la percilosità del ponte e a chi è successivamente intervenuto per metterlo in sicurezza.