Vasto: Il Tavolo dell’Ambiente, una benevola concessione.

Le associazioni che compongono il cosiddetto Tavolo per l’Ambiente -tutte, tranne Legambiente- più due che pur avendone diritto secondo la Delibera comunale non vengono mai invitate, chiedono all’Assessore comunale competente, a quattro anni dall’istituzione, un regolamento che ne definisca le regole di funzionamento. L’Assessore rifiuta.

Fatta la tara della facile demagogia dei toni (“Serve più partecipazione, non più burocrazia”, come se definirne delle regole andasse a detrimento della partecipazione -il che, detto da un pubblico amministratore lascia un po’ perplessi) la motivazione dell’Assessore sembra essere una sola: “il ruolo consultivo del Tavolo”; la cui convocazione, oltretutto, “non può che rimanere in capo all’Amministrazione stessa onde preservarne le finalità”. Due elementi non sono chiari.

Non è chiaro in base a quale logica il suddetto ruolo consultivo escluda secondo l’Assessore di per sé un regolamento della consultazione.

Non è chiaro per quale ragione il Tavolo, essendo, secondo la Delibera istitutiva, un “organo permanentedell’Amministrazione Comunale” – “permanente”, non occasionale- non possa essere convocato anche su richiesta dei consultati. Invitiamo l’Assessore -visto che siamo in tema- a consultare qualcuno dei regolamenti delle innumerevoli consulte ambientali sparse per la Penisola, a cominciare, ma è solo un esempio particolarmente vicino, da quello della Consulta comunale di Lanciano: troverà che vi si prevede, all’Art. 8, la possibilità di convocazione “su richiesta di almeno un terzo dei componenti”.

Ciò che è chiaro invece è che per questa Amministrazione la collaborazione con le associazioni ambientaliste cittadine è una benevola concessione dell’Assessore delegato, che ne dispone dunque a sua discrezione e piacimento. Peccato.

Vasto, il 16.12.2020

Associazione civica Porta Nuova

ARCI

CAI

Cobas

Forum Civico Ecologista

Gruppo Fratino Vasto

Italia Nostra del Vastese

Pro Loco “Città del Vasto” A.P.S.

Vasto Libera A.P.S.