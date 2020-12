Grippa (M5S): “Disponibili 43 milioni per la digitalizzazione dei Comuni"

Da oggi è possibile per i Comuni inoltrare istanze di accesso al Fondo per l’innovazione tecnologica gestito dal ministro Paola Pisano.

Alle amministrazioni comunali sono destinati 43 dei 50 milioni complessivi assegnati al Fondo, con l’obiettivo di sostenere la trasformazione digitale degli enti sui territori a più stretto contatto con cittadini e imprese. Una buona notizia per le amministrazioni comunali che avranno dato seguito a quanto previsto nel decreto legge su ‘Semplificazione e innovazione digitale’ in vista della scadenza del 28 febbraio 2021: rendere accessibili i propri servizi online attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), portare a compimento l’integrazione della piattaforma dei pagamenti pagoPA nei loro sistemi di incasso e iniziare a rendere fruibili i servizi anche da smartphone attraverso l’applicazione IO.

In merito il commento della deputata Carmela Grippa: “I contributi disponibili nel Fondo per l’innovazione tecnologica è un ulteriore passo verso la transizione digitale del Paese. Da oggi i Comuni potranno fare richiesta dei fondi per sostenere la trasformazione digitale e rendere così più efficace il rapporto con cittadini e imprese. La richiesta può essere fatta tramite procedura online entro il 15 gennaio 2021. Le risorse saranno assegnate in due tranche: la prima del 20% per tutte le attività concluse entro febbraio 2021 e la successiva dell’80% per le attività che arriveranno fino al 31 dicembre 2021”.

L’Avviso pubblico è rivolto a tutti i Comuni, fatta eccezione per quelli che sono coinvolti negli accordi regionali che hanno la stessa finalità. In questo caso le risorse saranno assegnate attraverso le Regioni. Un cambiamento e snellimento del rapporto con la pubblica amministrazione che avviene in una fase in cui la pandemia ha messo sotto esame e verificato il potenziale degli strumenti digitali che vanno verso uno sempre più condiviso.

Conclude l’onorevole Grippa: “Parliamo di una misura importante che va nella giusta direzione e che consentirà il rafforzamento della capacità della macchina amministrativa degli enti locali, verso una maggiore semplificazione e innovazione digitale, e che renderà più accessibili ed efficienti i servizi online come Spid, pagoPA e App Io su smartphone”.