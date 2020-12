Su Nonsolomusica Radio le coordinatrici di “Rinnovamento Nello Spirito” di San Salvo

Catia Benvenuto e Maria Napolitano, membri del pastorale di servizio del gruppo di Rinnovamento Nello Spirito di San Salvo, saranno ospiti di Nonsolomusica Radio. Venerdì, 18 dicembre, alle ore 18:30, sulla pagina Facebook di Nonsolomusica Radio, saranno intervistate dalla cantautrice Lara Molino.

Si dialogherà di fede, musica, vita, del cammino intrapreso da tanti anni con il gruppo di R.N.S.

Catia, mamma e infermiera e poi, Maria, mamma e blogger/giornalista, dialogheranno anche col pubblico che online potrà intervenire per porre delle domande alle due ospiti. Un modo per concludere l’anno, augurare il buon Natale agli ascoltatori e lanciare sicuramente bei messaggi di speranza e amore, attraverso delle persone che concretamente si adoperano per il prossimo, con i fatti, non solo a parole.