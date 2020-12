PARTECIPATE AL CONCORSO "L'ANGOLO (NATALIZIO) PIU' BELLO"

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 'L' ANGOLO (NATALIZIO) PIÙ BELLO DI SAN SALVO, VASTO E VALLE DEL TRIGNO

ART 1

L' Associazione Abruzzo 20-30 ed il sito iltrigno.net indicono ed organizzano il CONCORSO "L' ANGOLO (NATALIZIO) PIÙ BELLO DI SAN SALVO, VASTO E VALLE DEL TRIGNO

ART 2

Possono partecipare professionisti ed hobbisty, esercenti e privati cittadini, imprenditori e pubbliche amministrazioni di San Salvo, Vasto e Valle del Trigno, che abbiamo allestito vetrine, spazi verdi, interni di abitazioni, locali pubblici sulla tematica oggetto del presente concorso

ART 3

Per partecipare basta inviare all' indirizzo mail odistef@libero.it una semplice richiesta con la scritta: "Venite a visitare, fotografare ed eventualmente premiare l' angolo (natalizio) allestito ....(indicare l'indirizzo)

ART 4

In un giorno che sarà comunicato sul sito www.iltrigno.net una Commissione, nominata dagli organizzatori, visiterà gli angoli allestiti e li fotograferà: tutti gli angoli saranno pubblicati sul sito www.iltrigno.net e sarà possibile condividerli sui propri profili social personali

ART 5

Successivamente sarà organizzata una cerimonia, che sarà trasmessa on line per premiare il vincitore ovvero chi avrà realizzato l' angolo (natalizio) più bello come indicato nel presente Regolamento